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Эксперт рассказал, что делать, если по ошибке залил в бак бензин вместо дизеля

Автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что делать, если случайно вместо дизеля в бак залил бензин, сообщает радио Sputnik .

По его словам, в дизельный автомобиль ни в коем случае не должен попадать бензин, так как этот вид топлива работает в двигателе по-другому.

«Бензин горит, а солярка по большому счету взрывается под давлением», — отметил эксперт.

Перепутать дизель с бензином — опасно. Подобное происшествие может привести к ремонту машины, причем весьма дорогому. В некоторых случаях придется менять мотор.

Как отметил автоэксперт, вероятность того, что на автозаправке вместо дизеля в бак попадет бензин, крайне мала. Другой случай, если автомобиль заправили топливом из канистры.

При таком сценарии, как добавляет Шапарин, необходимо при первых же признаках нестабильно работающего мотора сливать топливо со снятием бака.