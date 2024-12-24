Эксперт: расширение сети метро дает новый импульс для развития столицы

Подошла к концу проходка всех тоннелей между будущими станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Уточняется, что проходку левого тоннеля завершили еще в ноябре, а строительство перегона «Народное Ополчение» — «Звенигородская» — в 2022 году.

«Щит „Виктория“ финишировал в демонтажной камере, проложив правый перегонный тоннель между „Народным Ополчением“ и „Бульваром Генерала Карбышева“. Он прошел свыше километра под землей в сложных гидрогеологических условиях. Работы велись с мая 2024 года. Сейчас на новой графитовой линии метро прокладывают тоннели до станции „Серебряный Бор“ и до „Шелепихи“», — поделился градоначальник.

Полностью завершить сооружение всех тоннелей от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» планируется в 2026 году.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик отметила, что в столице с 2011 года построили и реконструировали 114 станций метро.

«На сегодняшний день полноценное функционирование крупного города невозможно представить без развитой транспортной системы, включающей наземный городской общественный транспорт, а также метрополитен.

Московский метрополитен — один из наиболее интенсивно развивающихся в мире. На сегодняшний день он включает в себя 263 станции и 22 электродепо, а общая протяженность линий составляет 313,1 км. В ближайшие 10 лет планируется введение в эксплуатацию трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской», — подчеркнула эксперт.

Строительство этих линий облегчит доступ местных жителей к другим районам Москвы и в значительной степени сократит время в пути.

«Новые станции придают новый импульс для развития территории и повышают ее престижность, что проявляется в росте стоимости жилья и повышению предпринимательской активности на территории», — добавила Зубарик.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции «Корниловская» столичного метрополитена.

«Благоустройство прилегающей территории проходит в рамках строительства станции „Корниловская“. Площадь работ составит почти девять гектаров. Около 2 га замостят плиткой, уложат свыше 20 тыс. кв. м асфальта, а также разобьют 4,4 га газона. Запланированы высадка более 200 крупномерных деревьев и свыше 2 тыс. кустарников, установка скамеек, велопарковок и остановочных павильонов городского транспорта. В результате здесь появится полноценное общественное пространство со сквером для местных жителей, пассажиров и посетителей близлежащего агропродовольственного кластера», — заключил вице-мэр.