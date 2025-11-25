Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанных авто у пенсионеров

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как обезопасить себя при покупке подержанных автомобилей у пенсионеров, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает радио Sputnik .

В России участились случаи мошенничества при продаже подержанных автомобилей пенсионерами. По словам Хайцеэра, после покупки таких машин к новым владельцам могут прийти сотрудники МВД и сообщить, что, например, пенсионерка продала имущество под влиянием мошенников.

Ян Хайцеэр отметил, что покупателям не стоит гнаться за низкой ценой, особенно, если продавец — человек пожилого возраста. Эксперт посоветовал оформлять сделки через нотариуса, проверять дееспособность владельца и тщательно следить за оформлением документов. Если продавец отказывается от таких условий, это может быть признаком мошенничества.

Хайцеэр также предупредил, что с повышением утильсбора на автомобили с 1 декабря 2025 года количество мошеннических схем может увеличиться. Он подчеркнул, что мошенники часто действуют изощренно, а доверие к ним бывает выше, чем к добросовестным продавцам.

В СМИ сообщалось о случаях изъятия автомобилей у покупателей в Краснодарском крае, Рязанской и Московской областях, которые приобрели машины у обманутых пенсионеров.

