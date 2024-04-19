Эксперт Переславский: цены на авиаперелеты внутри РФ к лету вырастут на 10-15%

Впереди сезон летних отпусков, что неизбежно приведет к подорожанию авиабилетов на внутрироссийские перевозки, сообщил РИАМО руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский.

«На мой взгляд, цены на авиаперелеты будут дорожать», – заявил эксперт.

За первый квартал 2024 года рост цен на внутренние авиарейсы составил в среднем 25%, что было обусловлено сокращением внутренних перелетов и увеличением перевозок на международных линиях.

Впереди высокий отпускной сезон, и в силу климата путешествовать по России как раз комфортнее в теплые месяцы, отметил эксперт.

«К лету возрастет популярность внутрироссийских направлений, что и подхлестнет цены еще на 10-15%. Не исключено, что возрастут цены на перелёты и на международных линиях на 15-20%, но это уже будет связанно с удорожанием обслуживание бортов в иностранных аэропортах в силу увеличения потока пассажиров в летний и осенний периоды», – прокомментировал Переславский.