Эксперт перечислил самые опасные неисправности автомобиля

Даже если с ходовой частью автомобиля все в порядке, владельцам транспорта следует быть предельно внимательными, так как есть опасные неисправности, которые можно заметить не сразу. Например, утечка топлива может спровоцировать возгорание машины прямо на ходу. О том, какие еще могут быть опасные неисправности, которые нельзя игнорировать, в разговоре с РИАМО рассказал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

Утечка топлива и риск возгорания

По словам Чекмарева, одной из самых опасных неисправностей является потеря герметичности в топливной системе. Если горючее протекает, то машина может загореться даже во время движения.

«Особенно высок риск, если топливо попадает на раскаленные детали — например, выпускной коллектор или элементы выхлопной системы. Летом опасность возрастает из-за высоких температур под капотом. Чаще всего утечки возникают из-за коррозии металлического топливного бака или износа топливных магистралей. Со временем шланги и трубки теряют эластичность, трескаются, а соединения начинают подтекать — особенно после зимних морозов и перепадов температур», — рассказал эксперт.

Чтобы вовремя выявить проблему, водителю нужно регулярно осматривать автомобиль. Металлический бак проверяют через заливное отверстие или снизу — рыжие пятна ржавчины, потеки или влажные следы означают, что пора ехать в сервис. Особое внимание стоит уделить топливным шлангам: даже мелкие трещины или потеки могут привести к серьезной утечке, особенно перед длительной поездкой.

Проверку лучше делать при включенном зажигании — так давление в системе повысится и обнаружить течь будет проще. Если утечка подтвердилась, двигатель нужно сразу заглушить и не эксплуатировать машину до ремонта.

Еще одной важной деталью является топливный фильтр. Если он забивается, давление в системе падает, а насос работает с повышенной нагрузкой, что может повредить магистрали. Если двигатель стал хуже заводиться или потерял мощность, фильтр нужно менять немедленно, не дожидаясь, пока он отработает положенные 15–30 тыс. км. Игнорирование этой проблемы может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Отказ генератора и потеря заряда аккумулятора

Выход генератора или аккумулятора из строя может случиться в самый неподходящий момент — ночью, вдали от дома или в непогоду.

«Сначала вы заметите, что приборная панель светит тусклее обычного, затем начинают хуже работать фары и стеклоподъемники. В конце концов двигатель может заглохнуть — без электричества перестает работать не только свет, но и система зажигания», — пояснил Чекмарев.

О том, что владелец автомобиля вот-вот столкнется с серьезной трудностью, предупреждает загоревшаяся иконка аккумулятора на панели, медленная работа стекол, тусклый свет фар или быстрая разрядка батареи. По словам эксперта, при обнаружении хотя бы одного из этих симптомов лучше сразу проверить генератор и аккумулятор — иначе можно остаться без электричества в дороге.

Как избежать проблем с генератором и аккумулятором?

Чтобы неожиданно не остаться без электричества, автомобилистам рекомендуют следить за состоянием аккумулятора. Каждый квартал или полугодие следует очищать клеммы от окисления.

«Сначала обработайте их содовым раствором и металлической щеткой, затем промойте, высушите и нанесите токопроводящую смазку. Перед дальней поездкой проверьте напряжение батареи мультиметром. Базовый показатель — 12,6-12,7 В. Если он упал ниже нормы — аккумулятор нуждается в зарядке или замене. При работающем моторе напряжение должно составлять 13,8-14,4 В — если оно меньше, возможны проблемы с генератором», — добавил специалист.

Если поломка случилась в дороге, следует максимально сократить расход энергии, отключив аудиосистему, кондиционер и другие энергопотребители. Это может сохранить заряд на пару часов. За это время можно доехать до мастерской, главное — не глушить двигатель, иначе он может больше не завестись.

Профилактика дешевле ремонта

Осмотр и своевременная диагностика помогают избежать большинства серьезных поломок. Внимательное отношение к техническому состоянию машины — это не только комфорт в поездках, но и безопасность для водителя, пассажиров и других автомобилистов.

Чекмарев рекомендовал регулярно проверять основные узлы автомобиля, следить за появлением посторонних шумов или изменений в работе систем. Такие меры помогут выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение потребует минимальных затрат времени и денег.

«Помните — профилактика всегда обходится дешевле, чем экстренный ремонт после внезапной поломки», — заключил эксперт.

Для того чтобы диагностика транспорта была более эффективной, ее следует проводить комплексно: и визуально осматривать, и проводить компьютерную диагностику. Отдельно рекомендуется осматривать тормозную систему, руль и состояние шин. От этих параметров напрямую зависит безопасность на дороге как самого автомобилиста, так и других участников движения.