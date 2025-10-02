Эксперт оценил стоимость номеров Mercedes-AMG GT дочери Сергея Цапка

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что стоимость автомобильных номеров на купе Mercedes-AMG GT, принадлежащем дочери Сергея Цапка, составляет не менее 600 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

«Цена автомобильных номеров складывается исключительно из желания отдельных продавцов и некоего их анализа рынка. Например, зеркальные номера — знаки, в которых цифры расположены симметрично, стоят 800 тыс. рублей. Такие, как на Mercedes-AMG GT, влетевшем в дом под Таганрогом, можно приобрести примерно за 600 тыс. рублей», — пояснил Шапарин.

Эксперт добавил, что подобные номера продаются месяцами из-за низкого спроса. В случае продажи автомобиля номера можно сохранить и использовать на другой машине.

28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области Анастасия Цапок, управляя Mercedes-AMG GT, врезалась в жилой дом. В результате аварии автомобиль проломил кирпичную стену, выбил окна и частично оказался внутри здания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.