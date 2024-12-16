Эксперт оценил прогресс в строительстве дорожной инфраструктуры за 2024 год

В столице подошла к концу надвижка основных конструкций нового шестиполосного моста через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой, написал ранее в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов отметил, что 2024 год стал прорывом в области дорожной инфраструктуры в столице.

Мост через Москву-реку улучшит транспортное обслуживание четырех районов: Филевский Парк, Пресненский, Хорошево-Мневники и Хорошевский, где живут порядка 500 тысяч человек.

«Будет создан дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе. После открытия еще одного моста — в створе улицы Мясищева — появится прямая транспортная связь между Мневниковской и Филевской поймами с дальнейшим выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе. Снизится нагрузка на западный сектор ТТК, Кутузовский проспект и Шелепихинский мост», — уточнил градоначальник.

Помимо этого, на участке запланирована реконструкция прилегающих дорог, включая Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе.

Сдать мост в эксплуатацию планируется в сентябре–октябре следующего года.

«Текущий год стал прорывом в области дорожной инфраструктуры. Прогрессивно и быстро сдаются новые дороги, съезды, путепроводы и развязки. Важными элементами становятся мосты через Москву-реку, которые соединят несколько районов, съезды на ТТК, которые уменьшат перепробег и сократят время в пути, реконструкции уже существующих дорог, что делает дорожную инфраструктуру безопаснее и удобнее для автомобилистов. Автомобильный трафик распределяется на новые дороги, тем самым увеличивая среднюю скорость», — заявил Золотов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в Новой Москве.

«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро „Саларьево“ без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК „1-й Саларьевский“. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 м, а также построено около 800 м Проектируемого проезда № 8400», — заключил вице-мэр.