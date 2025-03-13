Эксперт оценил, как новый тоннель на участке МСД разгрузит юг Москвы

Юг столицы станет еще доступнее благодаря началу строительства тоннеля на участке МСД на пересечении с Бакинской улицей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Экономист, член московской «Деловой России» Алексей Хижняк подчеркнул, что разгрузка юга города за счет нового тоннеля — это одно из важных решений по повышению комфорта проживания в этой зоне и снижению временных затрат на логистику.

Как отметил Собянин, протяженность тоннеля составит 58 м. Внутри него появятся 3 полосы движения в одном направлении.

Сейчас уже ведутся буровые работы по устройству стен тоннеля. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, строительство выполняется открытым способом с последовательным переключением дорожного движения.

Новый тоннель — часть второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления МЖД.

Также здесь построят 2 эстакады-съезда с ул. Липецкой на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД, 2 эстакады-съезда с ул. Каспийской на основной ход МСД в сторону МКАД и центра и эстакаду-съезд с основного хода МСД со стороны МКАД на ул. Каспийскую.

В результате на южном направлении МСД будет создан дополнительный маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД. Это повысит эффективность самого диаметра, улучшит транспортную доступность сразу 5 районов города и сделает более комфортным выход на трассу М-4 «Дон».

«Во-первых, отмечу, что проекту МСД уже более 2 лет и что все жители столицы привыкли к тому, что этот маршрут — возможность объехать „проблемные зоны“ в центре столицы, сократить себе время проезда из одного конца города в другой», — заявил Хижняк.

Он уточнил, что изначально представители московской мэрии говорили, что МСД разгрузит МКАД и ТТК на 20%, примерно на 25% — Садовое кольцо. Но уже сейчас проезд по МСД иногда экономит от 30 до 45 минут, что практически сопоставимо с эффектами БКЛ для тех, кто ездит на метро. Эксперт подчеркнул, что стал добираться в любую точку Москвы быстрее и комфортнее.

«Разгрузка юга Москвы за счет нового тоннеля — это одно из важных решений по повышению комфортности проживания в этой зоне и снижению временных затрат на логистику. ЮАО — это мощная агломерация, в ней 16 районов, и она является крупнейшим по населению округом города — 1 768 752 человек», — добавил Хижняк.

Он пояснил, что транспортный поток на трассах ЮАО всегда стабильно высокий, загрузка большая, а логистическая развязка дает «глоток воздуха» этому району, позволяет добираться как на работу, так и на популярную М4 «Дон» гораздо быстрее.

Ранее замммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о реконструкции съездов на МКАД на востоке столицы.

«Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 км дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1-3-го км, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа. Плановое окончание строительства приходится на август 2026 года», — отметил Ефимов.