Эксперт отметил высокие темпы строительства метро

Современная и эффективная транспортная сеть — основа устойчивого развития Москвы, которая обеспечивает быструю и безопасную связь как внутри мегаполиса, так и с соседними городами. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился подробностями о том, какие участки метрополитена будут открыты в ближайшее время.

«Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности» — сказал Ефимов.

Строительство новых линий и станций не останавливается ни на один день. Так, на сегодня в активной реализации находятся три ветки — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

Также было принято решение по строительству метро в Ярославском районе города. Жители района очень ждали этого. Так, недавно приступили к подготовке проекта планировки территории для продления старейшей, Сокольнической линии.

Кроме этого, в Гольянове начали строить станцию Арбатско-Покровской линии, которая появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и будет называться «Гольяново».

Эксперт московского отделения «Опоры России» Игорь Федотов считает, что новая станция метро значительно улучшит транспортную доступность района, сократит время поездок и разгрузит забитые дороги.

«Кроме того, станция будет расположена в центре района и станет частью его городской среды — это создаст приятное общественное пространство. Открытие новой станции даст большое возможностей для удобной жизни и отдыха в районе», — прокомментировал Федотов.

Помимо этого, руководитель и партнер архитектурного бюро Юлия Тряскина уточнила, что современные станции метро становятся важнейшими элементами городской среды.

«Развитие транспортной инфраструктуры в Москве выходит далеко за рамки решения транспортных задач — современные станции столичного метро становятся важнейшими элементами городской среды, формирующими культурную идентичность новых районов.

Метро не только обеспечивает связь между разными частями города, но и играет роль своеобразного общественного пространства, где пересекается много разных людей, создаются новые смыслы и символы, отражающие ценности мегаполиса», — подчеркнула Тряскина.

Ранее Владимир Ефимов рассказал более подробно о будущей станции метро «Липовая роща».

«Станционный комплекс будущей станции „Липовая Роща“ Рублево-Архангельской линии метро возводят на глубине 24 м на внешней стороне МКАД. Сейчас там завершены земляные работы — строители произвели выемку почти 150 тыс. кубометров грунта и приступили к устройству основных монолитных конструкций», — заключил вице-мэр.