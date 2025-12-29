Эксперт объяснила, кому принадлежит столик в купе и как делить розетки

Место за столиком в купе поезда закреплено за пассажирами нижних полок, однако правила перевозок предусматривают исключения, связанные с приемом пищи, сообщила РИАМО ведущий конструктор и автор патентов в сфере безопасности и эргономики железнодорожных вагонов, «Инженер года — 2022» Светлана Егжанова.

«По общему правилу столик относится к нижним полкам и используется пассажирами, указанными в билетах. Но по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан уступить место у столика пассажиру с верхней полки для приема пищи», — пояснила Егжанова.

Она уточнила, что такие ситуации жестко регламентированы по времени. Утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 пользоваться столиком можно не более 30 минут, а днем с 12:00 до 15:00 — не более часа.

Правила четко прописывают и порядок размещения ручной клади. Багаж должен находиться только в специально предназначенных для этого местах и не мешать другим пассажирам. Запрещено занимать проходы, коридоры и тамбуры.

«Преимущественное право на нижнюю полку для размещения ручной клади имеет пассажир с нижнего места, на верхнюю — пассажир с верхнего. Если же в конструкции вагона предусмотрено только одно место для багажа — верхнее или нижнее, — тогда права у всех пассажиров равные», — уточнила специалист.

Отдельно она остановилась на одном из самых частых поводов для конфликтов — розетках. По ее словам, в нормативных документах нет понятия «чья розетка».

«Закон не отвечает на вопрос, кому принадлежит розетка. Поэтому здесь либо договариваемся по-взрослому — например, кто раньше разрядился, тот подключается первым, либо заранее распределяем время по 30–60 минут. Если спор заходит в тупик, можно обратиться к проводнику», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что знание этих правил помогает избежать бытовых конфликтов в поездке и сделать дорогу более комфортной для всех пассажиров.

