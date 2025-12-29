Эксперт объяснила, как организовать безопасное путешествие ребенка в поезде

Безопасная поездка ребенка в поезде начинается с правильной организации пространства, соблюдения правил перевозки и четких инструкций на случай нештатных ситуаций, сообщила РИАМО специалист транспортной сферы, автор и идеолог патентов по безопасности и эргономике на транспорте, «Инженер года — 2022» Светлана Егжанова.

«Чтобы поездка прошла спокойно, важно помнить, что коляска, дорожная кроватка или горшок не должны превращаться в препятствия. По правилам ручную кладь нельзя размещать на пассажирских местах, в проходах, коридорах и тамбурах. Коляску лучше сложить и убрать на багажную полку или под нижнюю полку, если она у вас, а все детские вещи размещать так, чтобы они не мешали другим пассажирам», — отметила Егжанова.

Она уточнила, что особого внимания требует организация спального места. Если ребенок едет на верхней полке, стоит заранее позаботиться о защите. По словам эксперта, у железнодорожных компаний есть платные опции детских манежей и защитных бортиков, которые обычно можно заказать за несколько дней до отправления, а на некоторых поездах — приобрести уже в пути. Эти нюансы лучше уточнять при покупке билетов.

Отдельный вопрос — питание в дороге.

Егжанова пояснила, что детское меню есть не на всех маршрутах, однако на ряде поездов доступен предоплаченный рацион, включая детский, а также возможность заказать дополнительное питание. Проще и надежнее оформлять такие услуги заранее через личный кабинет, хотя иногда это можно сделать и у проводника.

В дорогу рекомендуется брать одноразовые пеленки и пакеты для утилизации — это снижает риск загрязнений в купе и помогает избежать конфликтов с соседями.

Кроме того, важно заранее проговорить с ребенком правила поведения на случай непредвиденных ситуаций. Егжанова подчеркнула, что ребенок должен четко знать: если ему стало страшно или что-то непонятно, обращаться нужно к проводнику, а не к попутчикам, и на остановках нельзя выходить из вагона без взрослого.

