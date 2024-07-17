Эксперт объяснил разницу в ценах на авиабилеты на один и тот же рейс

Госдума предложила установить верхние границы стоимости авиабилетов из-за роста цен. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал, как сейчас формируются цены на билеты, а также выразил опасения касательно предлагаемой инициативы. По его мнению, при таком сценарии может появиться дефицит авиабилетов, сообщает Общественное Телевидение России .

Сейчас авиакомпании сами формируют тарифную политику, сказал эксперт. Динамическое ценообразование дает возможность пассажирам покупать билеты заранее по выгодным ценам. При необходимости улететь как можно скорее стоимость путевки становится выше.

«Чем ценнее услуга, тем дороже она может продаваться. Если человеку в последний момент нужно лететь, он готов заплатить за услугу больше, ее ценность очевидна», — заявил Пантелеев.

По мнению эксперта, при таком раскладе существует риск дефицита авиабилетов, как во времена Советского Союза. В контексте субсидируемых маршрутов часто возникала ситуация, когда авиакомпании исчерпывали весь объем предоставленных субсидий, и льготные билеты на эти рейсы быстро распродавались. Подобная ситуация во всех авиакомпаниях была бы крайне нежелательна, заверил авиаэксперт.

Зимой авиакомпании способны работать в минус, надеясь компенсировать эти потери и больше заработать в летний сезон. Однако если для определенного маршрута значительно возрастают затраты на сборы аэропорта или стоимость авиационного топлива становится чрезмерно высокой, а компания постоянно несет значительные убытки с каждого рейса, она будет вынуждена пересмотреть ценовую политику на данном маршруте или полностью прекратить полеты в тот или иной город, объяснил Пантелеев.