Эксперт объяснил разницу между покупкой машины в салоне и на маркетплейсе

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что при покупке автомобиля на маркетплейсе можно сэкономить время. Однако, по его словам, на онлайн-площадках пока представлено мало моделей машин, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил, что сегодня у клиента есть возможность выбрать транспортное средство, сидя дома. При этом ему все равно рекомендовано осмотреть приобретаемое авто, а также подписать необходимые документы.

«А дальше все взаимодействия выстраиваются ровно на тех же основаниях, на которых вы взаимодействуете с дилерами. В этом смысле покупатель ничего дополнительного не приобретает и не меняет», — объяснил Кадаков.

Автоэксперт считает, что продажи машин в интернете навряд ли приобретут колоссальные масштабы. По его мнению, будущего владельца может отпугнуть отправка крупной суммы продавцу без предварительного договора.