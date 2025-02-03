Эксперт объяснил, почему роботизированные коробки «китайцев» такие «задумчивые»

Задержки в роботизированных коробках передач в китайских автомобилях в основном связаны с управлением трансмиссией, а точнее с управлением силовым агрегатом в целом, который зависит от показаний множества датчиков, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

Ранее в России у владельцев китайских автомобилей Haval Jolion возникла новая массовая проблема. Автолюбители жалуются на некорректную работу двигателя, коробки передач и педали газа.

«В первую очередь нужно понимать, откуда берутся все эти задержки. В основном это связано с управлением трансмиссией, а точнее с управлением силовым агрегатом в целом, который зависит от показаний множества датчиков. Тут вопрос, почему задержки все же присутствуют, хотя роботизированная коробка с двойным сцеплением считается достаточно скоростной?» — отметил Баканов.

Разработки роботизированных коробок

Баканов рассказал, что, когда Volkswagen впервые анонсировал свою трансмиссию DSG в конце 90-х — начале 2000-х годов, одним из ее преимуществ было то, что, пока автомобиль едет на первой передаче, вторая уже фактически наготове. Это позволяло минимизировать задержки: время переключения измерялось сотыми долями секунды, а в скорости переключения передач такая коробка даже превосходила опытного водителя.

«Однако со временем выявились многочисленные проблемы DSG. К концу 2000-х — началу 2010-х владельцы массово столкнулись с различными поломками. В итоге производители стали „усмирять“ коробку: смягчили смыкание сцеплений, увеличили время переключения — все это, чтобы продлить ресурс трансмиссии, уменьшить ударные нагрузки и повысить ее надежность», — разъяснил эксперт.

Баканов подчеркнул, что роботизированная коробка, по сути, представляет собой механическую КПП, но с актуаторами сцепления, которые автоматически выжимают и сжимают диски. Один из тонких моментов — это именно работа сцепления: в разных ситуациях (например, на подъеме) водитель выполняет эту операцию интуитивно, а автоматика действует строго по алгоритмам, опираясь на показания датчиков.

«Но автоматика несовершенна. Количество датчиков ограничено, и, хотя конструкторы постарались максимально адаптировать систему, она все равно не всегда идеально соответствует реальным условиям эксплуатации. Отсюда и характерные проблемы: пинки, задержки, неравномерные переключения. Китайцы учли ошибки немцев. Например, Haval переманил в свой центр ведущих немецких специалистов, включая Герхарда Хеннинга, разрабатывавшего DSG», — информировал специалист.

Задумчивые коробки «китайцев»

Баканов добавил, что, когда Haval внедрял подобную трансмиссию у себя, он учел весь негативный опыт немцев и избавился от врожденных дефектов первых версий коробок. Однако в целом китайцы решили перестраховаться: их роботизированные трансмиссии изначально настроены на более плавное, но задумчивое переключение. Да, такие коробки получились менее резвыми, но зато не «сыпались» так быстро.

«Вообще роботизированные коробки и вариаторы внедряются по одной простой причине — это альтернатива классическому „автомату“, позволяющая экономить топливо. Никакой иной цели их установки нет. Автоконцерны стремятся снизить выбросы CO₂, чтобы не нарваться на огромные штрафы в разных странах. Экономия топлива для них важнее ресурса автомобиля, и вопросы надежности отходят на второй план, уступая экономическим выгодам», — объяснил автоэксперт.

Баканов уточнил, что с момента внедрения первых версий таких трансмиссий в середине 2010-х — начале 2020-х годов китайские автопроизводители уже набрались опыта, освоили настройку этих коробок и адаптировали их под эксплуатацию. Сейчас проблем с ними быть не должно — китайцы уже «съели собаку» на этом.

«Однако современные китайские автомобили нередко страдают от багов в программном обеспечении. Ситуация, когда „одно лечим — другое калечим“, весьма характерна для многих брендов. Они выпускают новую прошивку, исправляют один недостаток, но могут внести новый. Например, после обновления коробка стала быстрее работать, но вдруг отказал центральный замок», — заключил он.