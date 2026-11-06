Эксперт объяснил, почему нельзя убрать законно припаркованный прицеп с рекламой

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов заявил, что посторонние не могут перемещать прицеп с рекламой, если владелец припарковал его по правилам, сообщает RT .

По словам Попова, размещение изображений на тенте отдельно не оговаривают правила дорожного движения, положения по допуску транспортных средств и технический регламент Таможенного союза. Эксперт назвал это пробелом в правовом регулировании.

Попов подчеркнул, что рекламу в окраске автомобиля и надписи на тенте прицепа следует рассматривать отдельно. В первом случае, по его мнению, могут возникнуть вопросы о предпринимательской деятельности или изменении окраса транспортного средства.

«А с прицепом эта история никак не работает, и двигать его нельзя — это имущество, это транспортное средство, которое припарковано по всем правилам», — сказал эксперт.

Само по себе недовольство тем, что прицеп занимает парковочное место, не дает другим людям права перемещать его, отметил Попов. Он сравнил эту ситуацию с неисправным, но не разукомплектованным автомобилем, который стоит несколько лет.

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