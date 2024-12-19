Эксперт объяснил, почему авиабилеты по России подорожали на 22%

Эксперт Мельник: россияне предпочитают поездки по России на Новый год

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, как изменилась ситуация на туристическом рынке и почему цены на авиаперелеты по России резко выросли, сообщает АБН24 .

По данным Российского союза туриндустрии, авиаперелеты по России подорожали на 22,5%. Основная причина — рост тарифов на техобслуживание и стоянку самолетов, а также повышение стоимости привозных запчастей и авиатоплива, пояснил Мельник.

По его словам, внутренний туризм сейчас находится на подъеме, а выездной, наоборот, испытывает спад. Так, в декабре остается много свободных мест на новогодние туры за границу, в том числе в Турцию, Египет, ОАЭ, что необычно для этого времени года.

Многие туристы на новогодние праздники едут в путешествия по России — высокий спрос отмечен как на короткие поездки, так и на туры.

«Особенно популярны Сочи, Красная Поляна, Алтай, Калининград и Кавказские Минеральные Воды», — отметил эксперт.

Например, на новогодние ужины в Красной Поляне почти не осталось мест, добавил он.