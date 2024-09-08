Эксперт: новые дорожные наземные связки влияют на темпы развития города

В столице завершен еще один важный дорожный проект — новая связка между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Отмечается, что она значительно улучшит дорожную ситуацию: автомобилистам Северного и Северо-Восточного округов больше не придётся объезжать ж/д пути.

«Построили здесь шестиполоску с двумя путепроводами на путях МЦД-1. Также запустят пассажирский транспорт, а путь автотранспорта между соседними районами сократится примерно в два раза. В результате снизится нагрузка: на Сигнальном проезде — от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе; на Череповецкой улице — от Алтуфьевского шоссе до Лианозовского проезда; на СЗХ — от Гостиничной улицы до Дмитровского шоссе; на Алтуфьевском шоссе — от улицы Хачатуряна до СЗХ», — прокомментировал градоначальник.

Павел Авдеев, председатель комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства, подчеркнул, что новые дорожные наземные связки — это улучшение «кровотока» столицы, потоков людей и машин, что увеличивает темп экономического и социального роста города, что увеличивает темп экономического и социального роста города.

«Новая связка между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе, проходящая от улицы Хачатуряна до ул. Дубнинской, улучшит транспортную ситуацию в Северном и Северо-Восточном административных округах. Связка позволит сократить пробег автотранспорта между соседними районами. Кроме того, новая связка снизит нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть. По оценкам специалистов, при поездках между ними пробег автотранспорта сократится примерно в два раза. Благодаря новой связке автомобилистам больше не придется объезжать железнодорожные пути, что особенно приятно для автомобилистов», — заявил он.

Также известно, что благодаря новой связке автомобилистам больше не придется объезжать железнодорожные пути, что особенно приятно для автомобилистов.

«В рамках формирования нового транспортного каркаса уже выполнена масштабная работа. С 2011 года в столице возвели 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра — за семь месяцев 2024-го. Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений — с начала текущего года. Их количество выросло на 65 процентов. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них был построен в 2024-м», — заключил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.