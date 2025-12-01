Эксперт: новые дороги на севере Москвы сократят нагрузку на вылетные магистрали

Более 5 километров дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы. У проекта будет два этапа. Первый включает сооружение дороги, которая соединит Череповецкую улицу и Путевой проезд, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Директор центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Александр Чеботарев подчеркнул, что проект позволит снизить нагрузку на отдельные участки вылетных магистралей, таких как Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

В рамках проекта построят:

Проектируемый проезд № 4937 с одной-двумя полосами движения в каждом направлении;

Соединительные съезды на Угличской и Илимской улицах, Проектируемом проезде № 4655б;

Четырехполосный участок Проектируемого проезда № 4648.

Также проведут комплексное благоустройство и озеленение прилегающих участков. Благодаря новой дороге сократится перепробег до 3,8 км, а время в пути станет на 13 минут меньше.

На втором этапе займутся развитием внутриквартальных дорог на территории, ограниченной Савеловским направлением МЖД с запада, Стандартной улицей — с юга, Илимской улицей — с севера, Алтуфьевским шоссе — с востока.

Кроме того, планируется строительство участков Проектируемых проездов № 4648 и № 4652, реконструкция Проектируемого проезда № 4651 и участка Илимской улицы, возведение четырех односторонних съездов на Алтуфьевском шоссе.

После реализации проекта планируется изменить маршрутную сеть в Лианозове — связать улично-дорожную сеть со станциями метро, МЦД и МЦК.

«Это тот самый проект, который существенно не изменяет общие сетевые показатели внутри московского транспортного узла, но является знаковым для конкретной локации на территории города Москвы. Он обеспечивает транспортную связанность нескольких районов — в частности, Алтуфьевского, Дмитровского и Восточного Дегунино», — отметил Чеботарев.

По его словам, реализация проекта даст сокращение перепробега и снижение нагрузки на отдельные участки вылетных магистралей, таких как Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, а также частичную разгрузку МКАД на участке между ними. Новый проезд позволит автомобилистам быстрее выходить либо в центр, либо на Проспект Мира — минуя заезд на Алтуфьевское шоссе и МКАД. Это значимое решение для этого сектора города.

«Что касается внутриквартальных дорог, их развитие также важно для жителей прилегающих территорий. Речь идет об улучшении подъездов к домам, удобстве парковки и в целом о более комфортной организации движения. Здесь есть ощутимый локальный результат для конкретной городской зоны. Важно, что Москва работает не только над крупными инфраструктурными проектами, которые улучшают общегородские показатели — сокращают время в пути, перепробег и повышают скорость движения транспорта, — но и над точечными решениями в отдельных районах. Совокупность локальных мероприятий в каждом секторе напрямую влияет на улучшение всех сетевых показателей для города. Этот проект — как раз пример такого локального вмешательства, которое делает передвижение на автомобиле удобнее и повышает связность дорожной сети сразу для нескольких районов», — добавил Чеботарев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал (https://stroi.mos.ru/news/pochti-50-mostov-tonnieliei-estakad-i-putieprovodov-vozviedut-v-moskvie-do-2029-ghoda?from=cl) об искусственных дорожных сооружениях в городе.

«Строительство искусственных дорожных сооружений остается одним из приоритетных направлений в развитии транспортного каркаса Москвы. Только за 2024 год было возведено 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, которые кратно увеличили транспортную доступность районов, ограниченных водными преградами или железнодорожными путями. Появление новых мостов, тоннелей и путепроводов позволяет формировать новые точки притяжения — деловые, производственные, культурные — в разных частях города, делая его более полицентричным», — пояснил Ефимов.