Эксперт: новая автотрасса станет важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО

В ТиНАО начали проектирование новой автомобильной дороги Калужское шоссе — Саларьево, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Председатель комитета по строительству московского отделения Опоры России Олег Филиппов отметил, что трасса станет важнейшей транспортно-образующей частью нового транспортного каркаса ТиНАО.

«Приступили к проектированию новой дороги Калужское шоссе — Саларьево в ТиНАО. Она пройдет между кольцевой автодорогой и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе параллельно магистралям, а также соединит между собой Филимонковское и Новомихайловское шоссе», — сказал Собянин. Он также отметил, что трасса в длину будет немногим более 5 км.

Эксперт в свою очередь обралил внимание на то, что новая шестиполосная магистраль уже связавшая 4 крупнейшие агломерации Москвы и 6 стратегических магистралей: Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское шоссе, Минское и Симферопольское шоссе, — дополнится новой дорогой, проектируемой параллельно и между МКАД и участком трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, а также соединит между собой Филимонковское и Новомихайловское шоссе.

«Трасса станет важнейшей транспортно-образующей частью нового транспортного каркаса ТиНАО. Также в качестве дублера юго-западной и южной части МКАД существенно облегчит и разгрузит транспортные потоки на юге и юго-западе Столицы», — подчеркнул Филиппов.

Он уточнил, что применяемые для строительства трассы современное отечественное промышленное оборудование и машины, высокий профессионализм подрядчиков, гибкость управления и своевременный строительный контроль органов исполнительной власти и авторский надзор творческих коллективов позволят в сжатые сроки качественно и на века возвести более 43 км дорог и 39 инженерных сооружений, в том числе:

16 пешеходных переходов;

15 путепроводов;

5 тоннелей;

3 эстакады.

«Новая дорога улучшит гражданские и коммерческие показатели как 4 административных округов, так и самой Москвы в целом. Горожанам эта Дорога принесет удобные, комфортные и экономичные поездки и между районами ТиНАО и для транзитных целей, например поездка на работу с оставлением личного транспорта в одном из паркингов, которыми будут оснащены все участки трассы сопрягающиеся с наземным и подземным общественным транспортом», — сказал эксперт.

Олег Филиппов напомнил, что всего с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено больше 400 км автодорог. Это свыше 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включая 6 путепроводов через ж/д пути и 40 мостов. Длина нового участка планируется чуть больше 5 км. В планах — закончить проектирование до конца 2025 года, а ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.

«Анализируя мировую практику транспортного строительства, по совокупности проектно-изыскательских, строительных и эксплуатационных показателей новая трасса, по сути, может стать Транспортным шедевром мирового уровня», — заметил Филиппов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве эстакады на МКАД.

«Продолжаются работы по устройству эстакады — съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки. Готовность эстакады — 80», — подчеркнул Ефимов.