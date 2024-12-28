Эксперт назвал запуск Троицкой ветки знаковым событием в развитии метрополитента

Благодаря ей жители близлежащих районов смогут экономить время в пути. Так, маршрут от «Корниловской» до «Новаторской», где есть пересадка на БКЛ, теперь в 2,5 раза быстрее — 12 минут вместо 30.

«Мы запускали ее в 2 этапа. Четыре станции начали работу в сентябре, а сегодня открыли второй участок — станции „Корниловская“, „Коммунарка“ и „Новомосковская“. Семь станций, которые улучшат транспортную доступность для порядка 900 тыс. москвичей. В общей сложности 15,5 км линий и две пересадки — на БКЛ и Сокольническую ветку», — написал градоначальник.

Помимо этого, линия снижает нагрузку на южные участки Калужско-Рижской и Сокольнической веток метро, а также на прилегающую улично-дорожную сеть.

В дальнейшем появятся новые наземные маршруты городского транспорта, чтобы добираться до станций было еще проще и быстрее.

«Непрекращающаяся работа над Троицкой веткой Московского метрополитена и открытие новых станций — знаковое событие в жизни столицы. Существенное улучшение транспортной доступности юго-западных районов Москвы — принципиальное условие гармоничного развития ТиНАО. Кроме того, новые станции Троицкой линии Московского метрополитена позволят в полной мере развить потенциал перехватывающих парковок, снизив дорожный трафик на участках поселка Мосренген и района Новые Ватутинки», — заявил независимый экономист Андрей Бархота.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции «Корниловская».

«Благоустройство прилегающей территории проходит в рамках строительства станции „Корниловская“. Площадь работ составит почти девять гектаров. Около двух гектаров замостят плиткой, уложат свыше 20 тыс. кв. м асфальта, а также разобьют 4,4 га газона. Запланированы высадка более 200 крупномерных деревьев и свыше 2 тыс. кустарников, установка скамеек, велопарковок и остановочных павильонов городского транспорта. В результате здесь появится полноценное общественное пространство со сквером для местных жителей, пассажиров и посетителей близлежащего агропродовольственного кластера», — заключил вице-мэр.