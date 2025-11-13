Эксперт назвал главные правила покупки подержанного автомобиля

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как правильно выбирать подержанный автомобиль и на что обращать внимание при покупке, сообщает RT .

Хайцеэр порекомендовал тщательно осматривать подержанный автомобиль перед покупкой. По его словам, идеальным вариантом станет диагностика на станции технического обслуживания, где специалисты смогут выявить скрытые дефекты.

Эксперт отметил, что необходимо проверить целостность кузова, отсутствие следов покраски и ударов, а также обратить внимание на возможные подтеки или следы их устранения. Такие признаки могут указывать на серьезные технические неисправности.

Хайцеэр подчеркнул, что осмотр лучше доверить профессионалу. Он также посоветовал тщательно проверить документы на автомобиль и воспользоваться услугой получения полной информации о транспортном средстве. Эксперт добавил, что важно убедиться в отсутствии залога или судебных разбирательств, связанных с машиной.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года спрос на автомобили с пробегом в России вырос почти на 4% по сравнению с сентябрем.

