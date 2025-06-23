Эксперт назвал 5 основных причин неработающего кондиционера в авто

Автомобильный кондиционер иногда перестает охлаждать воздух в салоне, и причины этого могут быть как простыми, так и серьезными. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в беседе с перечислила пять основных факторов, влияющих на работу системы, сообщает Газета.Ru .

«Если не идет охлаждение, то это не всегда поломка компрессора, часто все проще. Водителю стоит проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть. Кроме того, причиной слабого холода или неприятного запаха может стать плесень и грязь на испарителе: убрать это можно антибактериальной пеной через патрубок вентиляции», — сообщила Трушкова.

Эксперт также отметила, что важно контролировать уровень фреона. При недостатке хладагента компрессор может не запускаться из-за срабатывания защиты. Самостоятельно проверить количество фреона сложно, но утечку можно заподозрить по шипению в районе шлангов или следам масла на соединениях.

Трушкова добавила, что если при включении кондиционера не слышен щелчок компрессора, вероятно, в системе нет нужного давления. Если же компрессор включается, но не качает, проблема может быть в его неисправности. Кроме того, специалист рекомендует регулярно менять салонный фильтр — особенно летом, поскольку загрязненный или старый фильтр ухудшает работу системы.