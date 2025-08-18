Эксперт: Москва демонстрирует, как важно создавать комфортную транспортную инфраструктуру

Современные ТПУ на примере столицы выходят далеко за рамки обычного транспортного узла, связывающего метро, автобусные маршруты и такси. Москва активно демонстрирует, как можно кардинально изменить подход к проектированию подобных объектов, сообщила руководитель и партнер архитектурного бюро.

Современная и эффективная транспортная сеть обеспечивает быструю и безопасную связь как внутри столицы, так и с соседними городами. Вокруг новых транспортных узлов появляются жилые кварталы, бизнес-центры, общественные пространства, социальная инфраструктура и новые рабочие места.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство новых линий и станций не останавливается ни на один день. На сегодня в активной реализации находятся три линии — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. В настоящий момент идет возведение 17 станций.

Было принято решение по строительству метро в Ярославском районе города. Жители очень ждали этого. Недавно приступили к подготовке проекта планировки территории для продления старейшей, Сокольнической линии. Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за 5-10 минут. Участок протяженностью 8,5 км будет включать две станции с проектными названиями «МГСУ» и «Ярославская».

Кроме того, активное развитие ТиНАО требует расширения транспортного каркаса. В связи с этим в дальнейшем рассматривается возможность продления Сокольнической, Солнцевской и Бирюлевской линий на юго-запад.

«Современные ТПУ на примере столицы выходят далеко за рамки обычного транспортного узла, связывающего метро, автобусные маршруты и такси. Москва активно демонстрирует, как можно кардинально изменить подход к проектированию подобных объектов», — прокомментировала Димова.

Она добавила, что сегодня транспортные хабы — это многофункциональные пространства, отвечающее потребностям различных категорий горожан. Здесь создаются полноценные общественные пространства с магазинами, кафе и зонами отдыха, предусматривающие различные сценарии использования. Для местных жителей они становятся не только пересадочной точкой, но и местом, где можно приятно провести время.

«Проекты новых ТПУ в Москве предусматривают наличие зеленых зон, общественных пространств и площадок для проведения культурных мероприятий. Эти объекты превращаются в центры общественной жизни целых районов», — отметила Димова.

Ранее Владимир Ефимов рассказал более подробно о строительстве метро.

«Устройство эскалаторного наклонного хода во втором вестибюле станции „Рижская“ БКЛ уже завершено, выполнена сбойка с подземной частью. В настоящий момент строители завершили проходку верхнего свода подходного коридора, который соединит наклонный эскалаторный тоннель с ходками. Протяженность каждого из них составит около 17 метров. В боковых проходах будет одностороннее движение, в центральном — двустороннее. Работы ведутся горным способом», — заключил он.