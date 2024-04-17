Эксперт Меренков: на рынке РФ продолжаются попытки заместить автодилеров

Последние годы на российском рынке не раз предпринимались попытки заместить автодилеров либо посредством маркетплейсов, либо путем прямых продаж от производителей. И анонс Wildberries о запуске продаж автомобилей как раз соответствует данному тренду, сообщил РИАМО доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

Последние 4-5 лет обсуждаются различные варианты продаж автомобилей в РФ, например, через маркетплейсы или напрямую от производителей. Весь тренд сводится к тому, чтобы попытаться заместить дилера и выйти в данный сегмент бизнеса. Онлайн-продажа соединяется с консьерж-сервисом, то есть доставкой автомобиля до клиента с оформлением соответствующих документов, отметил эксперт.

Однако здесь есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, считает Меренков. Безусловно, в России, как и в других странах, может быть разное восприятие дилера как субъекта экономики. Однако если вспомнить историю, то данный бизнес появился не на пустом месте. Торговый посредник, во-первых, несет обязательство по защите прав потребителя. Во-вторых, обеспечивает гарантийный ремонт. В-третьих, обладает компетенциями в сфере клиентского сервиса, который, как показывает практика, на порядок выше других вариантов продажи. При этом личное общение заменить сложно.

Поэтому онлайн-продажи, прямые продажи — это пока интересный маркетинговый ход для определенного сегмента потребителей, подчеркнул эксперт. Конечно, если возникнет новый клиентский опыт, а также привлекательное ценовое предложение, то это положительно скажется на всем рынке.

Кроме того, сегодня существует обратная тенденция — развитие онлайн-игроками офлайн-инфраструктуры. В пример можно привести Казахстан, где крупнейший классифайд "Колеса.kz" выходит в данный сегмент, открывая пилотный шоурум, добавил Меренков.