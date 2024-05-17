Эксперт Мельцов: самокатчики могут легко купить страховку

Официальная и обязательная страховка для пользователей самокатов не утверждена, однако их страховые случаи можно подогнать под стандартные программы страхования. Поэтому рынок предусматривает страховки для пользователей самоката, обычно в них входят угон транспортного средства и его повреждение, сообщил РИАМО основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов.

По его словам, страховка для самокатчика стоит в диапазоне от 7 до 15 тыс. рублей — в зависимости от страховых случаев, которые, как конструктор, может выбирать клиент.

Учитывая, что самокат — довольно популярный способ передвижения по городу, спрос на такую страховку увеличился, подчеркнул эксперт.

«К сожалению, сейчас в новостях часто можно прочитать об авариях, связанных с самокатчиками. Поэтому люди, чтобы чувствовать себя более комфортно, стали приобретать страховки», — отметил Мельцов.

Самокатчик может легко приобрести страховку. Для этого ему нужно прийти в страховую компанию и иметь при себе личный паспорт, а также паспорт изделия, чек из магазина.

Если речь идет не о личных самокатах, а о предоставляемых для передвижения, то в приложении аренды самоката пользователь после регистрации также может оформить страховку, объяснил эксперт.