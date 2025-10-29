Эксперт Ладушкин рассказал, как водителям действовать при ослеплении фарами

Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution, рассказал, что в ночное время водители часто сталкиваются с ослеплением от фар встречных автомобилей.

Эксперт отметил, что правила дорожного движения предписывают при любом ослеплении включить аварийную сигнализацию и плавно тормозить, не меняя траекторию движения и избегая резких маневров. По его словам, такие действия необходимы, если обзор полностью перекрыт и ситуация становится критической.

Ладушкин также посоветовал при ослеплении поморгать дальним светом встречному водителю, чтобы привлечь его внимание. Если это не помогает, важно сохранять спокойствие, ориентироваться по разметке, ограждениям или колеям на дороге и корректировать движение по ним.

Эксперт добавил, что в такой ситуации следует сбросить газ, при необходимости включить аварийную сигнализацию и не перестраиваться между полосами. Он подчеркнул, что не стоит резко уходить от встречного автомобиля, чтобы не попасть на обочину и не спровоцировать ДТП.

