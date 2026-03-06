Эксперт Ладушкин рассказал, как безопасно ездить с прицепом

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин объяснил, как подготовить автомобиль к установке фаркопа и снизить риски при езде с прицепом, сообщает RT .

Ладушкин подчеркнул, что не каждый автомобиль подходит для установки фаркопа. Перед монтажом необходимо проверить сертификацию и убедиться, что производитель допускает перевозку прицепа.

«Кустарная установка фаркопа на автомобиль, в котором такая возможность не предусмотрена, может привести к негативным последствиям. Нужно изучать сертификацию к автомобилю, можно ли на него в принципе установить фаркоп и перевозить прицеп», — рассказал эксперт.

Особое внимание он посоветовал уделить размещению груза. Его следует крепить ближе к фаркопу и надежно фиксировать.

«Груз в задней части прицепа будет поднимать заднюю часть автомобиля, что уменьшает сцепление с дорогой, а плохо закрепленный груз ведет к смещению прицепа в бок», — пояснил Ладушкин.

Эксперт также рекомендовал смазывать шар фаркопа и следить за состоянием замка, чтобы избежать подклинивания в поворотах. Важно регулярно проверять давление в шинах прицепа — отклонения могут привести к заносу.

Перед первой поездкой специалист посоветовал потренироваться на пустой площадке, особенно при движении задним ходом. Во время движения необходимо контролировать прицеп по зеркалам и при раскачивании снижать скорость и проверять сцепку.

По словам Ладушкина, в населенных пунктах с прицепом можно двигаться до 60 км/ч, вне их — до 70 км/ч, на автомагистралях — до 90 км/ч.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.