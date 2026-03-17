Эксперт Коротков назвал сроки смены зимних шин

Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков рекомендовал менять зимние шины на летние только при устойчивой среднесуточной температуре выше +5…6 градусов.

В марте спешить с «переобувкой» автомобиля не стоит. Александр Коротков подчеркнул, что ориентироваться нужно на среднесуточную температуру: если по ночам сохраняются заморозки, использовать летнюю резину преждевременно и небезопасно.

«Температура в +5…6°C в течение пары недель является благоприятной для того, чтобы заехать на шиномонтаж», — сказал Коротков в эфире радио Sputnik.

Эксперт также посоветовал подготовить автомобиль к межсезонью. В первую очередь следует проверить технические жидкости и аккумулятор. Если батарея вздулась, попытка запуска может быть опасной из‑за риска короткого замыкания или вытекания электролита.

«Перед теплым сезоном крайне рекомендую промыть радиаторы. В период активного таяния снега грязь, реагенты и песок забивают соты, что ухудшает циркуляцию воздуха и может привести к перегреву двигателя», — добавил Коротков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров в Москве может исчезнуть в период с 5 по 10 апреля при потеплении до +12…17°C.

