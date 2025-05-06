Эксперт дал советы по подготовке личного автомобиля к лету

Эксперт Чекмарев: перед летним сезоном нужно оценить состояние масла в авто

После зимнего сезона автовладельцы могут столкнуться с перегревом двигателя и тормозной системы, снижением сцепления с дорогой, деформацией шин, это может привести к аварийной ситуации. Некоторые элементы машины нужно проверить перед летом и заменить, сообщил РИАМО руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

Перед наступлением лета важно оценить состояние технической жидкости, в первую очередь — тормозной.

«Ее износ может привести к перегреву всей системы, образованию ржавчины, окислов внутри тормозной системы, „провалам“ педали и снижении эффективности тормозной системы, что увеличивает тормозной путь автомобиля, и повышает риск аварийных ситуаций на дороге», — предупредил эксперт.

Он посоветовал сперва проверить уровень жидкости в бачке. Если показатель ниже минимального, это говорит о возможной утечке в системе. Еще нужно оценить цвет и консистенцию раствора: свежая жидкость всегда прозрачная, с желтоватым или светло-коричневым оттенком. Если раствор темный, мутный, вязкий, содержащий осадок или пузырьки воздуха — требуется его замена.

Моторное масло

«Оцените состояние моторного масла. Выбирать его следует строго по рекомендациям производителя — у каждого двигателя и производителя автомобиля есть допуск к маслу, учитывая климат региона и категорию двигателя», — пояснил Чекмарев.

По его словам, один из основных критериев — вязкость, определяющая способность масла сохранять текучесть при разных температурах. Пример маркировки: 5W-30, где первое число — показатель зимней (чем меньше, тем лучше масло работает на морозе), второе — летней вязкости (чем выше, тем гуще масло при нагреве). Вязкость масла необходимо выбирать только в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля.

Менять масло большинство производителей рекомендуют через каждые 10-15 тыс. км пробега, проверить интервал можно в руководстве по эксплуатации.

Уровень охлаждающей жидкости

Специалист предупредил, что летом повышенные нагрузки на систему охлаждения машины делают своевременную замену антифриза особенно важной.

Признаки того, что необходимо заменить охлаждающую жидкость: изменение цвета (помутнение, появление ржавого оттенка), выпадение осадка или хлопьев, частый перегрев двигателя, снижение уровня жидкости без явных утечек.

По регламенту антифриз необходимо обновлять через каждые 30-100 тыс. км эксплуатации, в зависимости от категории. При этом важно не смешивать разные типы охлаждающих жидкостей, что может вызвать коррозию или гелеобразование. В некоторых случаях в антифриз можно добавить дистиллированную воду, если это допускает производитель.

«В летний период рекомендуем регулярно проверять уровень антифриза, особенно перед длительными поездками в условиях жаркого климата», — сказал руководитель маркетплейса.

Уровень давления и индекс нагрузки шин

Как подчеркнул собеседник, низкое давление в шинах приводит к перегреву резины, ее деформации, повышенному расходу топлива и ухудшению управляемости. Слишком высокий показатель может стать причиной износа центральной части шины и снижения сцепления с дорогой.

Поэтому перед началом летнего сезона важно обратить внимание на состояние резины.

Для каждой машины производитель указывает оптимальные значения давления, которые можно найти: в руководстве по эксплуатации, на табличке в проеме водительской двери, лючке бензобака или в бардачке. Средние нормы давления (на холодных шинах) для легковых машин составляют 2,0-2,5 бар, кроссоверов/внедорожников: 2,2-2,8 бар.

Повышение температуры воздуха влияет на давление, поэтому летом рекомендуется в два раза чаще проверять состояние шин с помощью манометра, особенно — перед дальними поездками. Не стоит также игнорировать запасное колесо, показатели которого должны соответствовать норме.

Еще один критически важный параметр — индекс нагрузки шин (LI). Если этот показатель ниже нормы, покрышки будут деформироваться даже при базовом давлении. Стандартные значения: 80-100 LI, в зависимости от веса легкового автомобиля (450-800 кг). Информацию о базовых показателях можно найти в технической документации машины или на маркировке шин.

Проверка кондиционера

По словам экспорта, чтобы избежать поломок кондиционера в самый неподходящий момент, следует провести диагностику системы заранее — до наступления лета. Первым делом нужно визуально осмотреть радиатор кондиционера (конденсор). Его повреждения — сколы, деформации, забитые соты — снижают эффективность работы кондиционера и могут привести к перегреву двигателя.

Кроме того, соты радиатора не должны быть засорены грязью, пухом или насекомыми. Их необходимо чистить мягкой щеткой или струей воды под низким давлением.

На втором этапе проверяется уровень хладагента. Частая причина слабого охлаждения — недостаток фреона. Самим измерить его уровень можно только с помощью манометрической станции, но есть косвенные признаки утечки: кондиционер дует теплым воздухом даже на максимальных настройках, на трубках и соединениях видны масляные пятна, слышен шипящий звук при работе системы. Дозаправку хладагента Чекмарев посоветовал доверить специалистам.

Еще важно провести диагностику салонного фильтра. Если отмечается слабый поток воздуха даже на высоких скоростях, неприятный запах при включении кондиционера, запотевание стекол, вероятнее всего, этот элемент нужно заменить.

Плесень и бактерии, вызывающие запах, со временем могут скопиться и на испарителе. Избежать этого поможет его ежегодная очистка. Дополнительно важно использовать антибактериальный спрей для автокондиционеров, установить который можно через воздуховоды и дренажные отверстия.

«На финальном этапе важно протестировать работу системы. Для этого запустите двигатель и включите кондиционер на максимальную мощность. Через 5-10 минут проверьте температуру воздуха из дефлекторов. Норма: 8-12°C. Обратите внимание на посторонние шумы: если они сохранились даже после диагностики, рекомендуем дополнительно проверить исправность компрессора и подшипника», — заключил эксперт.