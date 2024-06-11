Эксперт дал совет, как спастись от жары во время автопутешествия

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что открытые окна и люки не спасут от жары во время автопутешествия. По его мнению, альтернативой послужит исправная система кондиционирования.

Специалист обратил внимание, что укрыться от прямых солнечных лучей в машине можно при помощи атермальной пленки на стеклах. Она не допускает попадания в салон ультрафиолета.

«Я говорю не про темную тонировочную пленку, задача которой преимущественно заключается в том, чтобы закрыть нас от взглядов других людей. Есть специализированная, которая отражает солнечные лучи», — объяснил Шапарин в интервью радио Sputnik.

Еще одно условие комфортной поездки — вентиляция сидений. По словам Шапарина, такая система позволит не потеть в летний период и не соскальзывать с места в автомобиле.