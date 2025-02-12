Эксперт Чекмарев: неопытный водитель может повредить авто при очистке от наледи

Очищая машину от наледи, неподготовленный водитель рискует повредить кузов, бампер, щетки стеклоочистителя, уплотнители и другие детали, особенно — при попытке резким усилием снять лед с поверхности, сообщил РИАМО руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

«Чтобы избежать этого при очистке внешних элементов автомобиля, например, дверей и ручек, можно использовать мягкие щетки, скребки, безопасные для этих поверхностей. Облегчить обработку труднодоступных мест поможет использование аксессуаров разной формы и размеров. Убрать конденсат с внешней поверхности стекол можно с помощью салфеток из микрофибры», — сказал Чекмарев.

По его словам, чтобы ускорить очистку лобового стекла и зеркал от наледи, рекомендуется включить их обогрев изнутри.

Эксперт посоветовал дополнительно для сохранения высокой видимости использовать специальные присадки. При их выборе очень важно проверить качество подачи жидкости на замерзшие элементы автомобиля.

«Конденсат образуется и при высоком уровне влажности в автомобиле, поэтому важно сохранять оптимальный уровень внутри салона, не превышающий 30-45% в зимний период», — уточнил специалист.

Как добавил собеседник, уйти от обледенения щеток стеклоочистителя поможет регулярный контроль состояния их резинового покрытия. Если дворники слабо прилегают к лобовому стеклу, оставляют разводы — вероятность прилипания к поверхности стекла высокая. В этом случае нужно поднимать их наверх во время заморозков. Затем можно купить новые, при необходимости — подогреваемые, которые, наряду с системой внутреннего обогрева стекло и зеркал, помогают сохранить высокую видимость на дороге.

«Если из-за обледенения не получается войти внутрь автомобиля, начните с осторожного покачивания двери. Чаще всего примерзание деталей к основанию техники происходит из-за попадания воды на резиновый уплотнитель. Предотвратить повреждения поможет плавное открытие этого проема. В будущем избавиться от накопления влаги позволит обработка уплотнителей специальной силиконовой жидкостью», — заключил Чекмарев.