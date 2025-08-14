Эксперт: благоустройство у станции «Вавиловская» — новые возможности для района
В Москве благоустройство территории у станции метро «Вавиловская» раскрывает новые возможности для этого района, поделился архитектор, градостроитель Петр Анурин.
Работы по благоустройству территории ведутся на площади более 57 тыс. кв. м. Там устроена новая дождевая канализация протяженностью почти 500 м, подготовлено основание под укладку газонов, переустроена тропиночная сеть, а для повышения безопасности автомобильного и пешеходного движения установлено 3 новых светофора.
«Пространство вокруг станции становится не просто транзитной зоной, а полноценной частью городской среды, где переплетаются транспортные и пешеходные связи. Здесь прослеживается интересный баланс между функциональностью и комфортом — строгая организация потоков сочетается с продуманными местами для отдыха. Особый интерес вызывает работа с масштабом: крупные транспортные элементы не подавляют пространство, а уличная мебель и озеленение добавляют человеческое измерение. Это уже не просто площадка для пересадки, а новый общественный узел, который может изменить восприятие всего окружающего квартала», — считает эксперт.
Практичность и качество пространства
Технологические решения подобраны так, чтобы создавать целостный образ места, а не просто выполнять утилитарные функции. Получается своеобразный «транспортный гостиный двор», где практичность встречается с городским качеством жизни.
«Благоустройство территории рядом со строящейся станцией “Вавиловская” идет поэтапно: планируется, что к ее открытию будет выполнено около 70% общего объема запланированных работ. Согласно утвержденному графику, их завершат после открытия станции. Сейчас рядом с “Вавиловской” реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тыс. кв. м», – прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Массовое строительство метро
Также Владимир Ефимов рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре для пассажиров откроют новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее.
«Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности», — заключил вице-мэр.