Работы по благоустройству территории ведутся на площади более 57 тыс. кв. м. Там устроена новая дождевая канализация протяженностью почти 500 м, подготовлено основание под укладку газонов, переустроена тропиночная сеть, а для повышения безопасности автомобильного и пешеходного движения установлено 3 новых светофора.

«Пространство вокруг станции становится не просто транзитной зоной, а полноценной частью городской среды, где переплетаются транспортные и пешеходные связи. Здесь прослеживается интересный баланс между функциональностью и комфортом — строгая организация потоков сочетается с продуманными местами для отдыха. Особый интерес вызывает работа с масштабом: крупные транспортные элементы не подавляют пространство, а уличная мебель и озеленение добавляют человеческое измерение. Это уже не просто площадка для пересадки, а новый общественный узел, который может изменить восприятие всего окружающего квартала», — считает эксперт.

Практичность и качество пространства

Технологические решения подобраны так, чтобы создавать целостный образ места, а не просто выполнять утилитарные функции. Получается своеобразный «транспортный гостиный двор», где практичность встречается с городским качеством жизни.

«Благоустройство территории рядом со строящейся станцией “Вавиловская” идет поэтапно: планируется, что к ее открытию будет выполнено около 70% общего объема запланированных работ. Согласно утвержденному графику, их завершат после открытия станции. Сейчас рядом с “Вавиловской” реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тыс. кв. м», – прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Массовое строительство метро

Также Владимир Ефимов рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре для пассажиров откроют новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее.

«Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности», — заключил вице-мэр.