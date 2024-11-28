Экотакси Подмосковья отработало 415 заявок на вывоз ненужных вещей в ноябре

За ноябрь на территории Московской области при помощи сервиса по транспортировке ненужных вещей, а также специализированной компании «Экотакси» было вывезено более 12 кг крупногабаритных отходов. Всего поступило 415 заявок от жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В топ-3 самых популярных предметов, которые просили вывезти заявители вошли:

стиральная машина;

холодильник;

газовая плита.

Сервис по вывозу ненужных вещей доступен для жителей на региональном портале госуслуг.

Воспользоваться им очень легко. Во время оформления заявки нужно выбрать объект для вывоза. Это может быть как мелкая мебель, так и большие предметы. Затем следует указать адрес, удобную дату, время и добавить контакты.

Специалисты сами свяжутся с заявителем для подтверждения заказанной услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.