Еговцев предупредил о дефиците такси из‑за потолка цен при непогоде

В России предложили ограничить рост цен на такси в непогоду — не более чем на 50–70%, а также ввести фиксированные тарифы до больниц, вокзалов и аэропортов. По мнению основателя таксопарка Станислава Еговцева, такие меры могут навредить рынку и пассажирам.

«Цена — это не "жадность", а сигнал. Во время плохой погоды спрос на такси действительно сильно возрастает. В снегопады он периодически вырастал до 100%. Если цена может вырасти, часть людей откажется от поездки, а водители, наоборот, выйдут на линию. Рынок балансируется», — подчеркнул Еговцев в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что при жестком ограничении тарифов спрос сохранится, а мотивация водителей снизится.

«Машин станет меньше, а ожидание — дольше. Возникнет дефицит. А где дефицит — там серый рынок: "отмени заказ, поедем за наличку". Мы уже проходили это в 2010-х», — добавил он.

В качестве альтернативы Еговцев предложил точечные меры поддержки — отдельные правила для социально значимых поездок и скидки 15–20% для пенсионеров, многодетных, малоимущих и студентов.

