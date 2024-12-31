Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями «Электрозаводская»

Пересадочный узел «Электрозаводская» превращается в один из самых масштабных транспортных хабов Москвы, интегрируя станции метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий, станцию Московских центральных диаметров (МЦД-3) и городской наземный общественный транспорт, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Прежде пассажирам приходилось совершать пересадку между станциями «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий на улице. Теперь же, благодаря новому подземному переходу, путешествие стало значительно быстрее и удобнее, исключив необходимость выходить на поверхность.

«Подземная пересадка между станциями „Электрозаводская“ Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий открыта для пассажиров. Ее общая протяженность составляет около 200 м. Сооружение подземного коридора велось способом горной проходки под путями МЦД-3. Строители прошли его с использованием средств малой механизации и применением специальных методов: цементации и заморозки грунтов», — сказал Ефимов.

Станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро была открыта для пассажиров в конце 2020 года. Изначально она работала в составе Некрасовской линии, а уже с марта прошлого года — в составе БКЛ.

«Строители выполнили большой объем работ по монтажу инженерных систем для увязки между собой двух станций — проложено почти 50 км электрокабеля, свыше километра трубопроводов и более 500 м воздуховодов», — прокомментировал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Он уточнил, что также установили лифты для маломобильных граждан и эскалаторы.

Руководитель АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков сообщил о завершении монтажа двух восстановленных барельефов на пересадочном узле между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий. В ходе отделочных работ в пассажирской зоне были размещены барельефы «Путейцы» и «Работницы Электрозавода», ранее украшавшие колонны исторической платформы Арбатско-Покровской линии и демонтированные в середине ХХ века. Они установлены на специально разработанных металлических конструкциях.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было оформлено Мосгосстройнадзором.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в метро открылись две новые подземные пересадки: между Большой кольцевой линией и Калининской веткой на станции «Авиамоторная» и между БКЛ и Арбатско-Покровской линией на «Электрозаводской».