Ефимов: второй этап строительства дороги от ул Добролюбова до Складочной готов на 40%

Еще одна поперечная связь в Северо-Восточном административном округе появится между столичными районами Бутырский и Марьина роща, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, улицы Добролюбова и Складочную соединит автомобильная дорога под путями МЦД-2. По плану движение транспорта запустят уже в 2026 году.

«Проект реализуется совместно с коллегами из ОАО „РЖД“, которые выполняют работы по строительству железнодорожного путепровода линии второго Московского центрального диаметра. Силами города строят и реконструируют участок дороги от Складочной до улицы Добролюбова. Также проект предусматривает создание велодорожки длиной свыше 480 метров от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели. Сейчас строительная готовность улично-дорожной сети достигла отметки в 40 процентов, полностью завершить работы по реализации проекта планируем в июне следующего года», — прокомментировал вице-мэр.

Уже подошло к концу переустройство теплосети, а также строительство участка велодорожки на территории парковой зоны на ул. Добролюбова. В настоящее время ведутся работы по устройству нижних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги.

«Реализация проекта обеспечит связь районов Марьина Роща и Бутырский, ограниченных железнодорожными путями Рижского направления Московской железной дороги, а также позволит улучшить их транспортное обслуживание», — подчеркнул руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года.