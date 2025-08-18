Ефимов: в Восточном районе Москвы появится дорога для проезда к школе № 1748

В Восточном районе столицы будет сделана новая улично-дорожная сеть вблизи Главной улицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок дороги обеспечит проезд к корпусам школы № 1748.

«В рамках проекта предполагается построить и реконструировать около 0,9 км улично-дорожной сети для обеспечения комфортного подъезда к будущим корпусам школы № 1748. В частности, предусмотрено строительство участка Проектируемого проезда № 2 протяженностью 705 м. Также будут обустроены остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта, тротуары, светофорные объекты и наземные пешеходные переходы», — уточнил вице-мэр.

Кроме того, предполагается реконструкция Проектируемого проезда № 1 длиной 143 м, участков Главной улицы, Проектируемого проезда № 2 и участка Проектируемого проезда № 5014.

«Территория, формирующаяся в рамках улично-дорожной сети, будет благоустроена с учетом современных стандартов и потребностей горожан. В ходе работ планируется обустройство велодорожки, которая обеспечит безопасное и удобное передвижение велосипедистов. Кроме того, на этой территории будет создана велопарковка, расположенная на пересечении Главной улицы с Проектируемым проездом № 2», — уточнила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети для транспортного обслуживания будущих корпусов школы № 1748.