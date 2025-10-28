Ефимов: в Метрогородке появится новая дорога для обслуживания предприятий

В ВАО Москомархитектурой подготовлен проект планировки территории (ППТ) линейного объекта, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что объект появится в рамках столичной адресной инвестиционной программы (АИП).

«На участке площадью около 4 га в Восточном административном округе Москвы построят двухполосную дорогу — по полосе в каждом направлении. Новый участок создаст дополнительный транспортный маршрут, по которому смогут проезжать как сотрудники предприятий, так и посетители. Это не только сократит время в пути, но и сделает движение в районе более организованным, предсказуемым и безопасным», — прокомментировал вице-мэр.

На сегодняшний день столица развивается не только за счет новых жилых кварталов, но и благодаря созданию современной транспортной инфраструктуры. Такие проекты повышают доступность ключевых объектов и делают повседневную жизнь горожан комфортнее.

«При разработке проекта планировки территории линейного объекта вблизи владения 3А на ул. Пермской учитывались транспортные и градостроительные особенности района. Решение построить новую дорогу вызвано необходимостью организовать надежное и безопасное транспортное обслуживание предприятий, расположенных вдоль Северо-Восточной хорды», — подчеркнула председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве в столице более 283 км дорог в ближайшие три года.