сегодня в 15:12

Ефимов: в Марьиной Роще построят дорогу протяженностью почти 2 км

Транспортную доступность трех районов столицы — Останкинского, Марьиной Рощи и Бутырского — повысит новая улично-дорожная сеть, которую создадут на северо-востоке Москвы. Финансирование проекта осуществляется через Адресную инвестиционную программу (АИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа столицы появится новый Проектируемый проезд № 1135. Его протяженность составит около 1,7 км. Всего по проекту построят и реконструируют примерно два километра улично-дорожной сети», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что также запланированы съезды на внутриквартальные проезды и действующие улицы, такие как 1-й Стрелецкий проезд, Октябрьская улица и 2-я улица Марьиной Рощи.

Новый проезд, который пройдет вдоль путей МЦД, соединит улицу Двинцев с 3-й улицей Марьиной Рощи, а под Шереметьевской улицей возведут тоннель. Завершение всех работ намечено на 2028 год.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, город последовательно ведет комплексное преобразование территорий, прилегающих к железной дороге.

«Строительство Проектируемого проезда № 1135 и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети предоставят жителям новые внутриквартальные маршруты, а также улучшат доступ к общественному транспорту», — пояснил Десятков.

В прошлом году в Марьиной Роще был введен в эксплуатацию тоннельный путепровод под путями МЦД-4, который связал Складочную и Двинцев улицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что проектирование новой дороги в Марьиной Роще ведется в плановом порядке.