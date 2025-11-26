Ефимов: стволопроходческий комплекс «Екатерина» построил 20 шахт в столичном метро

Проходческий комплекс «Екатерина» создал уже 20 притоннельных сооружений в московском метрополитене. На данный момент он приступил к устройству очередного пятого шахтного ствола на будущей станции метро «Достоевская» Кольцевой линии, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства города Владимир Ефимов.

«Используемый для устройства новой вентиляционной шахты стволопроходческий комплекс „Екатерина“ — одна из наиболее проверенных вертикальных машин в Москве, для нее это уже 21-й шахтный ствол в столичном метро. Ранее она построила семь вентиляционных шахт на Люблинско-Дмитровской линии и 12 стволов вентиляционных камер, водоотливных установок и кабельных коллекторов на Большой кольцевой линии метрополитена, а также шахту на „Достоевской“, соорудив в совокупности более километра вертикальных тоннелей», — уточнил вице-мэр.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, комплекс монтировали с использованием модульной технологии — доставленные на площадку готовые элементы быстро собирались с помощью спецсредств и подъемных кранов, подключались к системам управления и проходили предэксплуатационные испытания.

«Применение „Екатерины“ значительно облегчает рабочий процесс метростроителей — механизированная проходка ведется одновременно с устройством постоянной обделки, что снижает трудозатраты, сокращая сроки строительства и повышая точность и безопасность работ», — прокомментировал Гаман.

Стволопроходческому комплексу предстоит разработать грунт фрез-барабаном с режущим инструментом и установить 44 постоянных и три временных железобетонных кольца диаметром 6,4 м и высотой 1 м каждое. После окончания проходки «Екатерину» демонтируют и вывезут на площадку для хранения, а строители приступят к сооружению вентиляционных камеры и тоннеля в рамках будущего станционного комплекса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о готовности станции «Достоевская» Кольцевой линии метро на 35%.