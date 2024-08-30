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Ефимов: стартовало устройство кровли и фасадные работы в электродепо «Столбово»

На территории будущего электродепо «Столбово» в ТиНАО строители приступили к устройству кровли из профилированного листа и фасадным работам на отстойно-ремонтном корпусе (ОРК), поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На следующем этапе строительства отстойно-ремонтного корпуса запланирован монтаж вспомогательных металлоконструкций: фахверковых стоек, каркасов под фундаменты рельсовых эстакад и других.

Известно, что завершить работы планируется в 2025 году.

«Отстойно-ремонтный корпус — самое крупное здание комплекса электродепо „Столбово“. Площадь его фасадов превышает 21 тысячу квадратных метров. Для их облицовки будут использовать современные трехслойные сэндвич-панели, которые обеспечат экономичность и высокую скорость строительства. Кровлю корпуса площадью 37 тысяч квадратных метров покроют профлистом, а затем полимерной мембраной и комбинированным утеплителем. Завершить работы планируется в 2025 году», — уточнил Владимир Ефимов.

У здания плоская крыша со светопрозрачными зенитными фонарями, которые предназначены для освещения внутреннего помещения корпуса при помощи естественного солнечного света. Для отвода осадков с кровли предусмотрены водосточные воронки с технологией электрообогрева.

«В здании отстойно-ремонтного корпуса проектом предусмотрено 33 смотровые канавы. Они предназначены не только для отстоя поездов, но и мойки, периодического ремонта и техобслуживания ТО-4, которое подразумевает обточку колесных пар на современном колесотокарном комплексе», — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что электродепо «Столбово» на территории площадью почти 16 га будет обслуживать подвижной состав Сокольнической и строящейся Троицкой линий метро.