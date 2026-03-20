Ефимов: станцию метро «Луганская» строят по технологии «стена в грунте»

На строящейся станции «Луганская» Бирюлевской линии метро начались работы по сооружению ограждения котлована. Для создания стены в грунте будет использовано более 20 тысяч кубических метров железобетонного монолита, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На строительной площадке станции метро “Луганская” запроектирована стена в грунте толщиной не менее метра и длиной более 524 метров. Общая площадь котлована станционного комплекса достигнет почти восьми тысяч квадратных метров. В качестве крепления предусмотрено использование распорной системы, общий вес которой превысит 13,2 тысячи тонн», – отметил Ефимов.

Технология «стена в грунте» представляет собой классический и надежный метод возведения подземных сооружений. В процессе реализации данной технологии посредством специального грейферного или фрезерного оборудования формируются узкие выработки значительной глубины. Эти траншеи впоследствии заливаются бетонной смесью с предварительно установленными арматурными конструкциями. В результате образуется сплошная и монолитная преграда, эффективно сдерживающая давление грунтовых вод и окружающих пород. Такое решение дает возможность осуществлять строительные работы на тесных городских площадках, обеспечивая при этом сохранность существующих коммуникаций и фундаментов близлежащих зданий.

На всех этапах — от выемки грунта и монтажа креплений до завершения эксплуатации котлована — будет обеспечено комплексное геодезическое и инженерно-геологическое сопровождение проекта. Для производства запланированных работ предполагается задействовать более 100 единиц ключевой строительной техники и оснащения. В этот парк войдут экскаваторы разных типов, бульдозеры, большегрузные самосвалы, а также гусеничные краны, рассчитанные на широкий диапазон грузов.

При реализации проектов по расширению инфраструктуры Московского метрополитена отдельный акцент делается на соблюдении экологических норм и требований.

«Для сбора поверхностных стоков по периметру строительной площадки станции “Луганская” предусмотрена организация лотков, водоотлив из которых будет накапливаться в аккумулирующих емкостях для предварительного отстаивания, а также применение оборотных систем водоснабжения и водонепроницаемых отстойников-осветлителей. По завершении возведения станции планируется комплексное благоустройство прилегающей территории», – добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Бирюлевская линия протяженностью свыше 22 километров свяжет бывшую территорию завода ЗИЛ с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На линии планируется открытие десяти станций, которые обеспечат пересадки на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию, Замоскворецкую и Троицкую линии метрополитена, а также на железнодорожные составы Павелецкого направления МЖД.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее дал указание увеличить скорость сооружения Бирюлевской линии и сообщил о завершении прокладки ее первого тоннеля.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком по строительству новых линий и станций метро в Москве является «Мосинжпроект». С момента вовлечения холдинга в проекты с 2011 года было сооружено и модернизировано 84 станции метрополитена, более 180 километров путей и 14 электродепо.