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Ефимов: с 2011 года в столице построили и реконструировали 119 станций метро

В Москве почти за 14 лет с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метрополитена. Среди них — станция Сокольнической линии «Перово», открытая мэром города Сергеем Собяниным 5 сентября. Также в сентябре текущего года завершили еще 4 станции на первом участке Троицкой линии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года столица завершила строительство и реконструкцию 248,6 км линий метро. Закончили работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями — это „Новаторская“ с пересадкой на Большую кольцевую линию, „Университет дружбы народов“, „Генерала Тюленева“ и „Тютчевская“. Уже открыто движение на станции „Потапово“ Сокольнической линии», — отметил Ефимов.

Он добавил, что на Рублево-Архангельской линии продолжаются активные работы.

Также интенсивные строительные работы на сегодняшний день идут на 11 станциях. На Кольцевой линии это станция «Достоевская»; на Рублево-Архангельской — «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева»; на Троицкой линии — «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская», «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас на этапе проектирования находятся 19 станций метрополитена.

«До 2030 года появятся еще 2 линии — Рублево-Архангельская и Бирюлевская», — уточнил Загрутдинов.

Еще одним масштабным проектом столицы являются линии наземного метро. Работает сеть связанных ж/д-маршрутов МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Всего ввели в эксплуатацию 303 км путей и 137 станций.

Продолжается и развитие наземного метро, в столичном регионе работают уже 4 диаметра. Их популярность с каждым днем растет, поток в сутки достигает уже 1,4 млн пассажиров.

Уточняетсв, что со дня запуска число поездок внутри столицы увеличилось в 3,6 раз.