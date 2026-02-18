Ефимов: при проектировании Бирюлевской линии метро применяются технологии информационного моделирования

В процессе проектирования Бирюлевской линии метро создаются цифровые информационные модели, повышающие эффективность и уменьшающие сроки выполнения работ, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день создано 120 цифровых моделей различных участков.

«Всего полный комплект проекта будет включать 473 модели, в каждой из которых содержатся рабочая документация и графическая информация по станциям, перегонам и притоннельным сооружениям. Сейчас на четырех станциях Бирюлевской линии идут активные работы — ведется проходка левого и правого перегонных тоннелей между „Островом Мечты“ и „Кленовым бульваром“, а в ближайшее время строители выйдут на шесть оставшихся площадок», — прокомментировал вице-мэр.

Использование информационных моделей позволяет проектировщикам, а впоследствии и строителям работать параллельно в единой среде путем создания цифрового двойника объекта.

«Специалисты провели большую работу по увязке всех спроектированных элементов для формирования консолидированной информационной модели новой линии. Создание цифрового двойника дает возможность оперативно вносить необходимые корректировки и избегать ошибок, а также повышает уровень взаимодействия разных специалистов», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Бирюлевская линия — это новая радиальная ветка на карте Московского метрополитена, которая будет обслуживать жителей ряда районов на юге столицы. Долгожданное метро впервые придет в Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, соединив их с центральными районами Москвы. После запуска движения улучшится транспортная доступность для миллиона человек, проживающих в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники, а также обслуживание развивающихся территорий «ЗИЛ», Технопарка и тематического парка развлечений «Остров Мечты».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Луганская».