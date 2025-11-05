Ефимов: почти 50 искусственных дорожных сооружений построят в Москве до 2029 года

До 2029 года в столице за счет средств городского бюджета появится 47 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Искусственные дорожные сооружения дают возможность перераспределять автомобильные потоки.

«Строительство искусственных дорожных сооружений остается одним из приоритетных направлений в развитии транспортного каркаса Москвы. Только за прошлый год появилось 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, которые кратно увеличили транспортную доступность районов, ограниченных водными преградами или железнодорожными путями. Появление новых мостов, тоннелей и путепроводов позволяет формировать новые точки притяжения — деловые, производственные, культурные — в разных частях города, делая его более полицентричным», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Так, строительство новых мостов и тоннелей помогает избежать заторов на основных магистралях и ускоряет перемещение транспорта.

«Мы уделяем большое внимание улучшению связности округов и районов города, для чего возводим мосты и путепроводы. До 2028 года построим путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений железной дороги на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева. Кроме того, появятся новые дорожные сооружения, соединяющие улицы Менжинского и Дудинку, а также улицу Малыгина и Малыгинский проезд», — рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал более подробно о том, какие дороги и мосты построят в столице за три года.