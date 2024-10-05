Ефимов: почти 11 тыс человек строят новые станции и электродепо столичного метро

Почти 11 тыс. строителей возводят новые станции и электродепо московского метрополитена, поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал подробности того, где сегодня в городе ведутся строительные работы.

«Метростроители ведут работы на станциях Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции „Достоевская“ Кольцевой линии. На Бирюлевской линии проводятся мероприятия подготовительного периода. Специалисты также возводят два новых электродепо — это „Столбово“ и „Южное“», — заявил вице-мэр.

По его словам, на будущих объектах московской подземки работают почти 11 тысяч строителей, а также более одной тысячи единиц различной спецтехники.

Ранее в сентябре президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным был открыт первый участок Троицкой линии метро, который содержит в себе четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

Помимо этого, был запущен участок Сокольнической линии. Там был открыт участок от «Новомосковской» до новой конечной станции «Потапово».

«На Рублево-Архангельской линии сегодня работают сразу три тоннелепроходческих комплекса. Кроме того, готовятся площадки для старта новых щитов на данной линии», — заключил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.