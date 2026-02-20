Ефимов: началось возведение опор моста между Крылатским и Мневниковской поймой

В столице продолжается возведение переправы для пешеходов и велосипедистов, длина которой превысит 200 метров. Она соединит Мневниковскую пойму и район Крылатское, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый мост обеспечит связь между Островной улицей, расположенной в Крылатском, и улицей Нижние Мневники.

«Конструкция моста комбинированная: она состоит из двух „распадающихся“ опорных арок и пролетного строения, закрепленного на них с помощью вантовой системы. Строительство моста ведется одновременно на двух берегах Москвы-реки. Это позволяет значительно ускорить процесс и минимизировать его влияние на окружающую среду. Уже устроили свайные фундаменты опор арок, продолжается сооружение технических мостов, с которых будут проходить сборка и монтаж арок в проектное положение. На правом берегу со стороны Островной улицы началось возведение подпорных стен подходов моста, на левом идет сборка стапеля для надвижки пролетного строения на противоположный берег», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что все работы планируется окончить в 2027 году.

Благодаря введению в строй этого объекта появится возможность пешком добраться от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии до Гребного канала и иных спортивных объектов Крылатского.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, еще один пешеходный мост строим в восточной части Мневниковской поймы, он свяжет эту территорию с парком «Фили».

«Открытие двух мостов позволит создать прямой рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский Парк», — сказал Десятков.

Как рассказал генеральный директор «ДиМ» Нацпроектстроя Михаил Григорьев, у компании большой опыт в возведении мостов: автомобильных, железнодорожных и велопешеходных

«По завершении строительства моста между Мневниковской поймой и районом Крылатское город получит надежный и удобный объект, который будет выполнять и эстетическую функцию. По примеру моста через Нагатинский затон знаем, что такие переправы очень востребованы у жителей», — пояснил Григорьев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о новом этапе строительства пешеходного моста в Мневниковской пойме.