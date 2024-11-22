Ефимов: на пересадке между станциями «Электрозаводская» завершилась обкатка эскалаторов

Пусконаладка инженерных систем проводится на пересадочном узле между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии Мосметро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Пересадка между станциями „Электрозаводская“ находится в высокой степени готовности: здесь проложено более 18 км силового и почти 27 км слаботочного электрокабеля. Это свыше 45 км. Осталось проложить менее 3 км электрических линий. Помимо этого, были проведены испытания установленного ранее эскалаторного оборудования отечественного производства», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что устройство электросетей и других систем находится на завершающей стадии.

В высокой степени готовности — архитектурная отделка технической и пассажирской зон. Стены и полы облицевали гранитом. Исторические горельефы, украшавшие станцию «Электрозаводская» на «синей» ветке, разместили в зоне примыкания к станции Арбатско-Покровской линии.

Станцию Арбатско-Покровской линии «Электрозаводская» открыли 15 мая 1944 года. На пилонах были размещены 14 горельефов скульптора Георгия Мотовилова, которые были посвящены труду в различных отраслях. Два горельефа демонтировали в 50-х годах во время частичной перестройки зала. Долгие годы их считали утерянными, но обнаружили на складе электродепо «Измайлово», откуда перевезли в музей метро на стации «Деловой центр».

«Возвращению горельефов на „Электрозаводскую“ предшествовали масштабные работы в реставрационной мастерской — одна из частей композиции за время хранения на складе депо „Измайлово“ оказалась утрачена», — добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Он уточнил, что специалисты заново воссоздали ее, используя архивные фотографии и рекомендации архитекторов с технологами.

Спецтехнику метрополитена использовали для удобства доставки восстановленных работ на пересадочный узел из мастерской.

В Мосгосстройнадзоре отметили, под контролем ведомства находятся все этапы строительства, начиная с подачи извещения о начале работ застройщиком.

За этот период состоялось уже 12 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований конструкций и применяемых материалов.

Московский городской вокзал «Электрозаводская» будет одним из наиболее крупных транспортных хабов в ЦАО. Благодаря ему объединятся станция синей линии метро «Электрозаводская», станция большой кольцевой линии и одноименная станция МЦД-3, а также маршруты электробусов и автобусов. Для 200 тыс. жителей районов Соколиная Гора и Басманный поездки станут удобнее.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про возвращение исторических горельефов на станцию «Электрозаводская».