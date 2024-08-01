Ефимов: мостовой переход на станции метро «Текстильщики» готов почти наполовину

Стройготовность мостового перехода между станциями «Тесктильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро и БКЛ составляет около 50%. Комфортное передвижение пассажиров обеспечат по 4 эскалаторам в вестибюлях и обустроят лифт для маломобильных пассажиров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые эскалаторы будут связывать зону вестибюля с наземным мостовым переходом. Он пройдет над железной дорогой и соединит вестибюли станции „Текстильщики“ БКЛ и одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Специалисты уже завершили установку металлического пролетного строения и приступили к монтажу эскалаторного оборудования. Кроме того, готовы металлоконструкции кровли, в ходе работ смонтировано более 31 т металла. На текущий момент мостовой переход готов на 48%», — сказал Ефимов.

Мостовой переход будет иметь протяженность 140 м. По плану строительство завершится в IV квартале текущего года.

«На территории, прилегающей к станции „Текстильщики“ БКЛ, мы завершаем строительство перехватывающей парковки. Предусмотрено 81 машино-место, в том числе 10 из них предназначены для маломобильных групп населения», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что благодаря интеграции в структуру метрополитена парковки пассажиры получат возможность осуществлять комфортную пересадку между городским и личным транспортом.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, по поручению мэра столицы Сергея Собянина ведомство особое внимание уделяет безопасности и качеству строительства сложных в техническом плане объектов метро. Со старта работ инспекторы комитета вместе со специалистами центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве на мостовом переходе провели 12 выездных проверок. Проверяли соответствие проектной документации и качество поверхности железобетонных конструкций, оценивали класс бетона и толщину его защитного слоя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что строительство пересадочного узла, который соединит одноименные станции «Текстильщики» на Таганско-Краснопресненской линии метро и БКЛ, планируют окончить в IV квартале текущего года.