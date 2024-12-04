Ефимов: метро «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» свяжет тоннель

Правый (второй) перегонный тоннель между станциями Рублево-Архангельской линии метро «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» прошли уже на три четверти — готовы более 1 км. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство перегона между двумя станциями Рублево-Архангельской линии метро выполняют тоннелепроходческие щиты „Натали“ и „Виктория“. Работавшая на левом перегонном тоннеле „Натали“ завершила проходку 25 ноября, а прокладывающая правый тоннель перегона „Виктория“ оставила позади большую часть маршрута — до финиша осталось пройти менее 250 м», — сказал Ефимов.

Оба ТПМК использовали для сооружения участка «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро, а также тоннелей БКЛ на участках «Шелепиха» — «Деловой центр», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «ЦСКА» — «Хорошевская».

Как рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, тоннелепроходческие работы также проводят на 2 других перегонах Рублево-Архангельской линии — щит-гигант «Лилия» начал проходку двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» к «Серебряному Бору», ТПМК «София» ведет проходку между «Звенигородской» и «Шелепихой».

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, окончание проходки является знаменательным событием для строителей. Каждый тоннель сооружают почти с ювелирной точностью, управляя при этом машиной весом свыше 500 т. Отклониться от трассы разрешается не большее, чем на 50 мм.

Рублево-Архангельская линия метро будет проходить на северо-западе Москвы, свяжет развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском и деловой центр «Москва-Сити». Благодаря открытию линии улучшится транспортное обслуживание одного 1 млн жителей 7 северо-западных, западных и центральных районов Москвы.

Мосгосстройнадзор держит на особом контроле прокладку тоннелей метро при помощи механизированных тоннелепроходческих комплексов.

Зачастую объекты метро строятся под уже существующей городской застройкой, а также вблизи действующих станций или тоннелей. Поэтому инспекторы комитета ведут постоянный мониторинг за состоянием зданий и сооружений в зоне проводимых работ.

Со старта щитовой проходки на этом участке провели два контрольно-надзорных мероприятия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, как идет строительство Рублево-Архангельской линии метро.